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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır"

Kaynak: AA
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