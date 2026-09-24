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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır"

Kaynak: AA