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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur"

Kaynak: AA