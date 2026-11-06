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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor."

Kaynak: AA