Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Rajab'ın Aile Fertleri ve Akrabaları ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 29 Ocak 2024 tarihinde İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

