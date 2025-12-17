Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Rajab'ın Aile Fertleri ve Akrabaları ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 29 Ocak 2024 tarihinde İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

