Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde akşam namazı kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Eyüp Sultan Camii'de kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından buradan ayrıldı.
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