Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde akşam namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'a eşlik etti.