Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var