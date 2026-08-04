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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nu Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Ankara'da kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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