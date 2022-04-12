Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini...

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak"

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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