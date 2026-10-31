Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk."
Kaynak: AA