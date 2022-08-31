Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var."
Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel