Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir"
Kaynak: AA