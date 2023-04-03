Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezinde isteyen 81 vilayetimizde hayatını sürdürebilir. Ülkemizde milletvekilliği hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir.

"DEPREM FELAKETİNİN ALTINDA KALMADIK, KALMAYACAĞIZ"

Bu dönemin bir diğer özelliği cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk meclisi olmasıdır. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Bir de asrın felaketi depremlerin canımızdan can kopartan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

"14 MAYIS'TAN SONRA AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her safhası ayrı mücadeleyle geçmiştir. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilerleyeceğiz. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Elde ettiğimiz tecrübeler sistemi ileri taşımak için yapacağımız restorasyonlar için bize örnek olacaktır. Hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."