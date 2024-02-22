Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti. Erdoğan, mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek, Vali Coşkun ve Başkan Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti.
Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'ndaki mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.