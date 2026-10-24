Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darphane-i Amire Müzeleri) Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darphane-i Amire Müzeleri) Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darphane-i Amire Müzeleri) Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak."

Kaynak: AA
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
ABD'yi alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu

Alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu
Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı