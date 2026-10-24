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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darphane-i Amire Müzeleri) Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak."

Kaynak: AA