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Erdoğan'dan YKS'ye girecek gençlere başarı dileği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" dedi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Erdoğan, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
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