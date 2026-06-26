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Erdoğan'dan Kadir İnanır için başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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