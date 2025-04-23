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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Beşiri ilçesinde silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Beşiri ilçesinde silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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