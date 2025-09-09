Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.