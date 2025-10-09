Erdoğan'dan Niyazi Sayın'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."