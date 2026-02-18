Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

