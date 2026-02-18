Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA " / " + Abdullah Sarica -