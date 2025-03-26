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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "boykot" çağrısına ilk tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok sayıda marka için başlattığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail bomba yağdırırken siyonist destekçisi şirketler için boykot kelimesini telaffuz bile etmediler. Şimdi çıkmışlar ülkenin yerli ve milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken karara yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

CHP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

İmamoğlu'na yönelik protestolar kapsamında Saraçhane'de yaptığı konuşmada çok sayıda marka için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sert tepki geldi.

"SİYONİST ŞİRKETLER İÇİN BOYKOT KELİMESİNİ TELAFFUZ BİLE ETMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada "CHP seçmeni bir senede bay Kemal'i mumla arar hale geldi. İşte sizlerde görüyorsunuz; İsrail, 471 gün boyunca Filistinlilerin üzerine bomba yağdırırken siyonist destekçisi şirketler için boykot kelimesini telaffuz bile etmediler. Şimdi çıkmışlar ülkenin yerli ve milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır.

"BAŞI İSTANBUL'DA OLAN AHTAPOT..."

'Türk ekonomisine zarar vereceğim' diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu? Böyle bir siyasetçiden kendi partisine hayır gelir mi? Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla hareket ettiğine kim inanır? Şunu herkesin bilmesini istiyorum; bu yolsuzluk çarkının içinde kimlerin olduğu zamanla ortaya çıkacaktır. Başı İstanbul'da olan ahtapotun, kollarının nerelere uzandığı yakında görülecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCece Cece:

rte eleştiriyorsa Özgül özel doğru yolda demekki

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Tarafsız olarak izliyorum film gibi heycanli olaylar bazen gülüyorum bazen üzülüyorum İnsAllah Türkiyem güzel günler görür

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Haber Yorumlarıoguz ates:

boykot u zamanında İsrail mallarına yapsaydı belki Allah ın sevgisine biraz Mazhar olurdu da bu sıkıntılar içine düşmezdi

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Haber YorumlarıTumhaM:

Biz Türkiye cumhuriyeti devleti olarak israil ile ticaretimizi kestik mi acaba?

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

ozgur ozel in de yaptigi yolsuzluk cok o da tutuklanmali chp pattisi kaldirilsin istemiyoruz chp ye hayir

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Haber YorumlarıErdal keskin:

guzelim ulkeyi 50 yil geriye goturdunuz hala konusuyorsunuz

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Haber YorumlarıBlue Dream:

Siyonistler ile Gemiciklerle iş tutan Özgür özeldi herhalde .

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Haber YorumlarıGenco:

Gerçekten millet olarak CHP’nin bu saldırganlığına anlam vermiş değiliz. CHP, kendi içinde bir savaş bir hesaplaşma içinde fakat bunun cezasını Sokak Millet Şirket ve Polis çekiyor…

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Haber Yorumlarıaliaydim200109:

israil mallarini iceriye sokan hukumeti boykot ediyoruz

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Haber YorumlarıDağıstan:

Opet'de inceleme başlatılmış...

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