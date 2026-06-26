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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. Erdoğan, 'Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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