Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlarını tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek milletin kandilini kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel