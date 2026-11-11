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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' diyerek toprakla buluşturuyoruz. Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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