Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Doğum Günü ve Yeni Yıl Kutlaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı.

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
