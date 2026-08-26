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Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı

Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, Sultan Alparslan'ı ve ordusunu, şehit ve gazileri saygıyla andığını belirterek, zaferin yıl dönümünü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malazgirt'te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yad ediyorum. Malazgirt Zaferimizin 955'inci yıl dönümü mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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