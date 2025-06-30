Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.