Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama

Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.