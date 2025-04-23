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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama

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İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Sen Suss milleti perişan et bide konuş utanmaz

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

git git git git git git

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Haber YorumlarıHakan Demir:

daha kanal İstanbul diyor

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Haber YorumlarıMUSTAFA 3363:

Arkadaş depremidemi bu adam yaptı yaa. Bu adam ağzıyla kuş ta tuşa yinedeeleştirilir.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hükümet, AFAD, bakanlık, Kızılay büyük bir depreme hep hazır:-) Bakanlık zaten tüm ülkede kentsel dönüşümü tamamladı. Sıkıntı yok. 8 bile olsa hazırız:-)

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Evet. Herşeyi yani ekonomi, kurlar , pazar yangınını, enflasyon vs herşeyi saraydan yakından takip ediyor.

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Haber YorumlarıAdaberen:

yakından nasıl takip ediyormuş neredeyse 2 ay olacak başörtü sorunu. bunu takip edeceğine ülkeye bak ülkeye

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kanalistanbul yapılırsa istanbul depremden kurtulacak çünki kanal istanbulu ikiye ayıracağı için deprem istanbulu etkilemeyecek orada yapılacak onbinlerce konutlardan ev alacak arap kardeşlerimiz sıcacık pembe pancurlu yuvalarında mutlu huzurlu ve sarsıntısız hayat geçirecek yalnız havaalanına inip kalkan uçakların gümbürtüsü için yapılacak bir şey yok yaşayıp gördüğüm için biliyorum eski havaalanını kapatmakla orada yaşayan milyonlarca kişi bu sorundan kurtuldu

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti................... Bu YALAN MAKİNASI demiş ki : 1- İsrail'e 18 aydır gönderdiğimiz PETROLÜN BU DEPREMLE ALAKASI YOK... 2- Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ "oturup seyretmemizin" de bu depremle bir alakası yok.... 3- Yemen'in Amerika tarafından BOMBALANMASINI "oturup seyretmemizin" de bu depremle bir alakası yok... DEMİŞ BU "YALAN MAKİNASI"....... Şimdi gidin KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti'nin "2. CÜMLESİNİ" çok dikkatlice okuyun.....

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Hadi bakalım ovuşturun ellerinizi yeni rant kapıları yeni peşkeşler yenikentsel dönüşümler yeni kısmetler her felaket bir Keramet bir hayır kapısı sizin için

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