Erdoğan'dan Hocalı Katliamı Anması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, X hesabından yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
