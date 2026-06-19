Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.