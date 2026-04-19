Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumspor, Bursaspor ve Batman Petrolspor'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün alınan sonuçlarla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor'u tebrik etti. Erdoğan, Erzurumspor'un bu sezon ortaya koyduğu futbolla takdir topladığını belirtti. Erdoğan, Erzurumluları ve tüm dadaşları yürekten kutladığını ifade ederek, kulübe Süper Lig'de başarılar diledi.

Erdoğan, bir diğer mesajında ise üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti. Bursaspor'un Türk futbolunun köklü ve güzide kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, taraftarlarla birlikte tüm kulüp camiasını ve Bursalıları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil-beyazlı ekibe yeni sezonda 1'inci Lig'de başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı performansıyla TFF 1'inci Lig'e yükselen Batman Petrolspor için de kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, Batman Petrolspor'u ve Batmanlıları tebrik ederek, kulübe gelecek sezonda TFF 1'inci Lig'de başarılar diledi.

Kaynak: ANKA