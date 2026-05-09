Erdoğan'dan Darülaceze'ye kurban bağışı

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze'ye kurban bağışında bulundu.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan, Darülaceze'ye kurban bağışında bulundu.

AK Parti'nin paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam'ı kabul ederek kurban bağışında bulundu."

Kaynak: ANKA