Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

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