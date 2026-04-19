Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Buz Hokeyi Milli Takımı'na Tebrik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında milli takımın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, sporcuları yürekten kutladığını ifade etti.

