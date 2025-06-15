Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Babalar Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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