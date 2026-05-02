Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a Süper Lig Tebriği

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Erdoğan, Amedspor camiasına ve Diyarbakırlılara başarılar diledi.

Erdoğan, paylaşımında, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

