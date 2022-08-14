Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi. Güncel AA / Sefa Mutlu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Güncel Haberler

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