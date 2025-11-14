Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nün yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada paylaştığı mesajında, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.