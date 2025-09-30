Erdoğan'dan Gazze İçin Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini belirtti.

Erdoğan, açıklamasında, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.