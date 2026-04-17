Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı Anma Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 33'üncü yıl dönümünde 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

