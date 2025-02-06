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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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