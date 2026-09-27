Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla sanal medya hesabından yazılı mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı