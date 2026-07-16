Erdoğan'dan 15 Temmuz selası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, İstiklal Marşı'nın, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…" mısralarının yer aldığı, cami minaresinin üzerinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi.