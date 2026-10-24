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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce depoda muhafaza edilen 2 binden fazla hüsnühat, 12 salonda ve ilk kez ziyaretçilerin istifadesine sunulacak."

Kaynak: AA