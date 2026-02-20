Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle vakti Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleriyle deprem riski nedeniyle yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Ramazan, cami ve hayat" konulu hutbe irat edip, cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Cemre Vakfınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programına katılmak için camiden ayrıldı. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Başkanı Canan Sarı da camiye geldi.

Aynı anda 600 kişi ibadet edebiliyor

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde 2023 yılında yeniden yapımına başlanan cami, güvenli ve modern yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yalnızca bir ibadet mekanı olarak değil, çocuklara yönelik Kur'an kursları, eğitim alanları ve sosyal donatılarıyla mahalle hayatının buluşma noktası olarak tasarlanan camide, yaklaşık 600 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
