Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Çok değerli İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum, ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi derin hüzne boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baş sağlığı mesajı yayımladı.

"VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"

Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü