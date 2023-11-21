Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
İkili görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmelerin tamamlanmasının akabinde mutabık kalınan anlaşmaları imzalamak üzere imza töreni gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Güncel