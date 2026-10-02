Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı