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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İran ve Ukrayna'da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İran ve Ukrayna'da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İran ve Ukrayna'da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti

Kaynak: AA
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