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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bir kez daha Filistin Devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bir kez daha Filistin Devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bir kez daha Filistin Devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum"

Kaynak: AA
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